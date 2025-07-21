استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري 21 يوليو 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 .
سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك مصر
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
49.64 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك أبوظبي الأول
49.63 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك الأهلي الكويتي
49.63 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع
ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.