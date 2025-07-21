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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنازل أحد أبرز المرشحين في ماراثون انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أعلن المهندس منصور إبراهيم سيد، المرشح المستقل لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الوادي الجديد، تنازله رسميًا عن خوض السباق، قبل غلق باب التنازلات أمس الأحد.

ويُعد "منصور" أحد أبرز أبناء مركز بلاط، وكان قد حصل على رقم (5) في كشوف المرشحين، واختار رمز الكف خلال عملية الترشح.

وبهذا التنازل، يتقلص عدد المتنافسين في انتخابات الشيوخ بالمحافظة إلى سبعة مرشحين، وذلك بعد غلق باب التنازلات الذي تزامن مع انتهاء فترة التقدم المقررة وفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخاب.

كانت فعاليات تلقي طلبات الترشح قد انطلقت يوم الجمعة 5 يوليو الجاري، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية، حيث شهدت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات – بمقر محكمة الوادي الجديد الابتدائية بمدينة الخارجة – تقدم ثمانية مرشحين بأوراق ترشحهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، والتي شملت الفحوصات الطبية بالمجلس الطبي العام "القومسيون" بالخارجة ومستشفياتها، إضافة إلى أحد المستشفيات بالقاهرة بالنسبة لأحد المرشحين.

وجاءت قائمة المتقدمين كالتالي:

1. المهندس عبدالحكم أحمد جبالي – حزب حماة وطن – رمز "التاج" – مركز الداخلة.


2. المهندس محمود حسن غالي – حزب العدل – رمز "الحصان" – مركز الخارجة.


3. محمد مطاوع – تحالف الأحزاب المصرية – رمز "الثعلب" – مركز الداخلة.


4. كمال محمود الشاذلي – مستقل – رمز "الأسد" – مركز الداخلة.


5. المهندس منصور إبراهيم سيد – مستقل – رمز "الكف" – تم التنازل.


6. أنور كمال – مستقل – رمز "المركب" – المركز غير مُحدد.


7. خيري طليب – مستقل – رمز (التمساح).


8. محمد خطاب – مستقل – رمز (الصقر ).

يُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في إطار استحقاق دستوري هام، يسهم في دعم مسيرة التنمية والتشريع، ويمنح الفرصة لتوسيع دائرة التمثيل السياسي بمختلف المحافظات، ومنها محافظة الوادي الجديد التي تشهد حراكًا انتخابيًّا متزايدًا مع اقتراب موعد التصويت.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد انتخابات الشيوخ

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