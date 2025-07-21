قائد الأمن بالسويداء: سنحافظ على مسار يؤدي للمصالحة والاستقرار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "قائد الأمن بالسويداء" بأنهم سيحافظون على مسار يؤدي للمصالحة والاستقرار.

استقبل العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء السورية، والعميد شاهر عمران، قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، عوائل البدو المحتجزين في مدينة السويداء منذ عدة أيام في اللحظات الأولى لخروجهم.

تم خروج العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين خلال العملية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال "الدالاتي" لـ سانا: أنه تمّ التوصّل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية.



و كانت عشائر البدو ومجموعات مسلحة في محافظة السويداء اشتبكت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا وتهجير مدنيين واحتجاز عدد من الأشخاص لدى الأطراف المتشابكة، كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف مواقع سورية زاعمة حمايتها لدروز السويداء.