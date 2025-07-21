قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: جاهزون لردع كل من يهدد استقرار مصر
رئيس الوزراء الياباني مستمر في منصبه لمواجهة رسوم ترامب رغم خسارته في الانتخابات
الذروة بالليل.. تحذير رسمي للأرصاد من ظاهرة جوية
التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا
الوزراء: مصر حققت فائضا تجاريا مع 83 دولة تبادلت معها الأنشطة المختلفة
لاعب لوهافر الفرنسي ..شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي
رغم رفض عرضين.. بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة لويس دياز
سبب اعتماد عيار 21 لتحديد نصاب الزكاة في الذهب.. الإفتاء توضح
القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي الودية ضد الملعب التونسي
لزيادة إنتاجية الأعلاف الخضراء..نصائح مهمة يجب مراعاتها الفترة المقبلة
هل ينتقل للأهلي؟.. أول تعليق من مدرب نانت بشأن مستقبل مصطفى محمد| خاص
جيش الاحتلال: تقليص قوات الاحتياط على الحدود مع لبنان وسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد تغريم شخص 29 ألف ريال سعودى حاول الخروج بها من مطار القاهرة

تأييد تغريم شخص 29 ألف ريال سعودى حاول الخروج بها عبر مطار القاهرة
تأييد تغريم شخص 29 ألف ريال سعودى حاول الخروج بها عبر مطار القاهرة
إسلام دياب

عاقبت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشايب وعضوية المستشارين إبراهيم أسامة دسوقى وهشام نبيل الجمل الرئيسين بالمحكمة وبحضور أحمد يحيى وكيل النيابة وأمانة سر أحمد شعبان المتهم بحمل أوراق نقد أجنبى حال مغادرته للبلاد تجاوز الـ 10 آلاف دولار أمريكى ولم يفصح للسلطات الجمركية على حقيقتها بتغريمه ما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وهو 29 ألف و250 ريال سعودى وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزى وقت ارتكاب الواقعة ومصادرة المبالغ محل الجريمة ونشر ملخص الحكم فى صحيفة الأخبار على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ما أثبته محرر المحضر المقدم وائل رفعت الطابط بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى من أنه حال تقدم المدعو «السيد .إ .ا» للسفر على طائرة العربية رحلة رقم ٨٤٣ والمتجه إلى مدينة رأس الخيمة وأثناء تمرير حقائبه من جهاز كشف الحقائب تبين وجود أجسام معلمة داخل إحدى الحقائب سالفة الذكر، وبفتح الحقيبة عثر بداخلها على 48 ألف ريال سعودى و5 آلاف جنيه مصرى وبسؤال المتهم استدلالا قرر أن المضبوطات التى ضبط بحوزته مملوكة له مضيفا بأنه استلم المبلغ المسموح وقدره 18 ألف و750 ريال سعودى وتم التحفظ على باقى المبلغ وقدره 250 ريال سعودى.

وأكدت التحقيقات أنه باستجواب المتهم قرر بملكيته للمبلغ المضبوط وأضاف أنه لم يفصح عما بحوزته من مبالغ مالية تزيد على الحد الأقصى المسموح، مع علمه بنص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بقرار رئيس الجمهورية 17 لسنة 2020 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 119 من قانون البلك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الافصاح وفقاً للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية، وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائي، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها، وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.

وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برفض طعن شخص على تغريمه 29 ألف و250 ريال سعودى حاول الخروج بها عبر مطار القاهرة، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وأيدت حكم المحكمة الاقتصادية.

المحكمة الاقتصادية دولار السلطات الجمركية العملة المصرية النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

ترشيحاتنا

سالي حلمي

شقيقة أحمد حلمي عن منى زكي: مين قلبه يطاوعه يعمل "حما" عليها

محمد قماح

طرح برومو بتسأل ليه للمطرب محمد قماح

ناهد السباعي

بدون مكياج.. ناهد السباعي بإطلالة ناعمة من عطلتها الصيفية

بالصور

تحذير | سلامة الغذاء تكشف معلومة صحية خطيرة عن تحضير الشاي

الكاتيل
الكاتيل
الكاتيل

شركات كبرى تدمر سياراتها الفاخرة بالمنشار الكهربائي.. ما السر؟

كورفيت
كورفيت
كورفيت

طليقة تامر حسنى تثير الجدل في أحدث إطلالة

طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها
طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها
طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها

لا أحد يرغب في سيارات خارقة كهربائية.. ما السر؟

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد