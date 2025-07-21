وزارة العمل تطلق حملة سلامتك تهمنا لحماية عمال “الديلفري”.

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي تنظمه وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران، وذلك بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا”، والتي تستهدف في المرحلة الأُولىَ، تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات “الديلفري”.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

يُشارك في المؤتمر، الذي يشهد استعراض كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطُرق الحماية التي سوف تُقَدم لها مع بداية انطلاق “الحملة” وتوفير "مهمات الوقاية" لمواجهة كافة المخاطر، ممثلو عددٍ من الشركات المَعنية.

كما يشهد المؤتمر الإعلان عن الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ"عمال الديلفري".