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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطيران المدني السوري ينفي إغلاق مطار دمشق الدولي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نفت الهيئة العامة للطيران المدني السوري بشكل قاطع صحة الأنباء التي تم تداولها حول إغلاق مطار دمشق الدولي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال في تصريح خاص لـ سانا أن المطار يعمل بشكل طبيعي، كما اعتاد، حيث تُنفّذ الرحلات المجدولة دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي.

وشدد نخال على أن جميع الأخبار المتداولة حول توقف المطار عن العمل عارية تمامًا عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأشار نخال إلى أن المطار استقبل يوم أمس الأحد 28 رحلة قادمة من عدة وجهات، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى.

الهيئة العامة للطيران المدني السوري دمشق المسافرين المطار وسائل الإعلام

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