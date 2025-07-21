الأهلي يواجه الملعب التونسي اليوم وديًا استعدادًا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا في تونس، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى تونس؛ في وقت سابق، من أجل خوض معسكر خارجي بقيادة المدرب الإسبانى خوسيه ريبيرو، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري، ويتضمن 3 مباريات ودية.



موعد وملعب المباراة

يواجه الأهلي نظيره الملعب التونسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مركز "لا سجال"، مقر إقامة معسكر الفريق في تونس.



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا في تونس، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد وملعب المباراة

يواجه الأهلي نظيره الملعب التونسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مركز "لا سجال"، مقر إقامة معسكر الفريق في تونس.