رئيس حزب الحركة الوطنية يثمن جهود الداخلية ويؤكد: يضحون من أجل الوطن والإرهاب لن يعود

أعرب حزب الحركة الوطنية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن بالغ تقديره وإجلاله للدور البطولي والوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها في التصدي بحزم واحترافية لمخططات حركة حسم الإرهابية التي تسعى لتعكير أمن واستقرار مصر.

جاء ذلك في بيان له مؤكدا على تقدير الحزب وكافة قياداته للإجراءات الأمنية السريعة والاستباقية التي نفذتها الداخلية، والجهود الجبارة في كشف وتفكيك الخلايا الإرهابية، مشيرا إلى أن ما حققته أجهزة الأمن يعد ضربة قاصمة لقوى الشر والظلام، ويبرهن على يقظة وجاهزية رجال الشرطة البواسل، الذين يعملون في صمت وسهر دائم على حماية الوطن من كل يد غادرة.

وتابع: "إن هذا النجاح الأمني لا يقتصر فقط على كشف مخطط إرهابي، بل يمثل رسالة حاسمة أن مصر لن تركع أمام أي تهديد، وأن الحرب على الإرهاب مستمرة بكل حسم حتى اقتلاع جذوره نهائيًا"، مشيدا بالبطولة الفائقة التي أظهرتها قوة المداهمة، والتي تعاملت بحسم مع العناصر الإرهابية، مقدما التحية للضابط المصاب الذي لم يتردد في المخاطرة بحياته لإنقاذ مواطن، وهو ما يعكس العقيدة الراسخة لرجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين وتقديم التضحيات فداء للوطن.

واختتم حديثه بالإشادة بالتوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة المهندس شهيد عملية "حسم" الإرهابية إلى قائمة مستحقي التكريم، معتبرا أنها لفتة إنسانية ووطنية من الطراز الرفيع، مؤكدا أن هذه الخطوة تعمق من مشاعر التلاحم بين القيادة والشعب.