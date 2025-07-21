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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"ڤاليو" تقدم حلولا مالية لمبادرة Learn to Earn التي أطلقتها "روبو جاردن إيجيبت"

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع شركة روبو جاردن إيجيبت، المنصة التعليمية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم تسهيلات مالية لصالح مبادرة “Learn to Earn” التي تطلقها روبو جاردن إيجبت وهي مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب من الجنسين وذوي الهمم في مصر من خلال توفير برامج تدريب رقمية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل.
وتتميّز المبادرة بمنهج مبتكر يُعزّز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، من خلال توفير تجربة تعليمية تجمع بين التعلم الرقمي والتطبيق العملي، مدعومة بحلول ڤاليو المالية المرنة، ما يسهّل الوصول إلى تدريب عالي الجودة لجميع الفئات. 
وتُعد  “Learn to Earn”محطة مهمة في مسيرة الشركتين، وتحمل قيمة استراتيجية كبيرة للشركات الداعمة لهذه المبادرة. 
وترى ڤاليو في هذا التعاون خطوة نوعية لتعزيز حضورها في مجالات تمكين الأفراد، لاسيّما في تطوير المهارات والتعليم، بما ينسجم مع التزامها بدعم مسارات التنمية الوطنية وتعزيز دورها في إحداث أثر مجتمعي فعّال.
وفي هذا السياق، صرّح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "يعكس هذا التعاون التزام ڤاليو تجاه مجتمعها وإيمانها العميق بأهمية التعليم. وبينما نواصل التوسع خارج نطاق خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا نحو حلول تركز على أساليب الحياة والتعليم والتمكين، تمثّل مبادرة 'Learn to Earn' وسيلة لتوجيه حلولنا المالية نحو إحداث تغيير ملموس. ومن خلال شراكتنا مع روبو جاردن إيجيبت، نعمل على إتاحة الوصول إلى المهارات والمعارف التي تمهّد الطريق أمام فرص اقتصادية حقيقية، لاسيّما للفئات المجتمعية التي تفتقر إلى الموارد الكافية."
تشمل منهجية التعلم محتوى مرنًا سريع وجلسات مباشرة عبر الإنترنت، وورش عمل حضورية، مما يوفّر تجربة تعليمية شاملة ومشوقة. كما توفر مسارات مثل تطوير الويب فرصًا ملموسة للعمل أو العمل الحر في الاقتصاد الرقمي المصري. ويحصل المشاركون على شهادة عند إكمال 75٪ من المحتوى، مع متابعة تقدمهم عبر تحليلات المنصة، الحضور، والتقييمات.
وفي إطار التزامها بدعم المبادرة، تستضيف ڤاليو خمس دفعات تدريبية في ڤاليو كافيه، مع رعاية 20 طالبًا إجمالًا، حيث يحصل أربعة طلاب من كل دفعة على خصم بنسبة 50% على رسوم البرنامج.
أعربت لميس نجم، رئيس مجلس أمناء "روبو جاردن إيجيبت" ومستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، عن فخرها وامتنانها بإطلاق هذه المبادرة، مؤكدة أنها تتجاوز الطابع الرقمي أو التعليمي المعتاد، لتجسد بُعدًا إنسانيًا عميقًا. وقالت: "ما يجعل هذه المبادرة مميزة حقًا هو احتضانها للفئات التي كثيرًا ما تُهمّش – من النساء وذوي الهمم، والشباب من المناطق النائية وفتح أبواب قطاع التكنولوجيا أمامهم، دون أن يُطلب منهم التخلي عن حياتهم اليومية أو تجاوز التحديات التي يواجهونها. فالمبادرة تمنحهم فرصة حقيقية للنمو المهني، وتُسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال بناء جسور حقيقية بين التعليم وسوق العمل. ويأتي ذلك في إطار تعاون واعٍ بين القطاع الخاص والجهات الداعمة للتنمية، بهدف خلق بيئة تكنولوجية أكثر عدالة وشمولًا، حيث لا يُترك أحد خلف الركب".
من جانبها، قالت إنجي الصبّان، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة روبو جاردن إيجيبت: "من خلال هذه المبادرة، نعمل على توسيع نطاق وصول روبو جاردن ليشمل الشباب والنساء من الفئات الأقل حظًا، بالإضافة إلى ذوي الهمم، من خلال توفير فرص عمل مرنة تمكّنهم من العمل عن  بُعد، مؤكدين قدرة نموذجنا الهجين على التوسع في السوق المحلية. ونهدف إلى خدمة أكثر من 1000 متدرب في أنحاء مصر بنهاية العام. وقد أظهرت المجموعات التجريبية الأولى، التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية دعمًا قويًا من مختلف القطاعات وستساعدنا ڤاليو على تحقيق هذا الهدف."
وأوضحت أن عدد الدورات التي ستتم بالتعاون مع ڤاليو هي خمس دورات تضم كل واحدة 25 متدرب بإجمالي 125 متدربًا، مشيرة أن التدريب المهني والمهارات يُعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية سوق العمل في مصر، في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا. وتشير الأرقام إلى أن نحو 60% من خريجي الجامعات المصرية يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف مباشرة بعد التخرج، وذلك نتيجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

الجامعات المصرية يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف مباشرة بعد التخرج من العمل عن بُعد مؤكدين قدرة نموذجنا الهجين من جانبها قالت إنجي الصبّان الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة روبو

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