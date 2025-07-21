الجبهة الوطنية: الجماعات الإرهابية "طاعون" يصيب المجتمعات ويجب استئصاله

ثمن المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، البيان الصادر، مساء أمس، الأحد، من وزارة الداخلية بشأن إحباط قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المُخطط الإرهابي لحركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي كان يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد.



وعبر المهندس باسم الجمل، عن إشادته بيقظة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني في توجيه ضربة استباقية ناجحة ضد عناصر إرهابية تابعة الحركة "حسم" الإرهابية.

وأكد عضو حزب الجبهة الوطنية، أن إحباط هذا المخطط قبل تنفيذه وإسقاط عنصرين مسلحين يعكس جاهزية الدولة لمواجهة المخططات الخبيثة للجماعة الإرهابية واستئصال شأفتها نهائيا، لأنها بمثابة الطاعون الذي يضرب المجتمعات، وهذا المرض يجب استئصاله.

ولفت المهندس باسم الجمل إلى أن الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية المصرية، بمثابة رسالة واضحة للعالم بأن الدولة المصرية لن تسمح بعودة الفوضى أو تكرار سيناريوهات العنف، وأنها تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمنها.

واختتم حديثه بالقول: «لعلنا أمام مخططات كاشفة تؤكد حتمية مساندة ودعم قيادتنا السياسية ودولتنا المصرية التي يحاول المغرضون استهداف كل منحزاتها، وكاشفة كذلك للمخططات الشيطانية التي يرسمها البعض لنا ما يعزز من دعمنا المطلق لدولتنا المصرية وقيادتنا السياسية ومؤسسات دولتنا الكبيرة.. حفظ الله مصر ونحر كيد الكائدين».