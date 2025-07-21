التضامن: فرق في المحافظات للتدخل السريع ورعاية الفئات المعرضة للخطر

أكد محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، أن فريق التدخل السريع أحد آليات الوزارة لرعاية الفئات المعرضة للخطر .

وقال محمد العقبي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" فريق التدخل السريع يعمل من خلال البلاغات التي تصل للوزارة لرعاية الأيتام أو المسنين ".

واكمل محمد العقبي :" فريق التدخل السريع التابع للوزارة يتلقى بلاغات من المواطنين أو عبر السوشيال ميديا بتواجد مشرد أو طفل معرض للخطر ".



ولفت محمد العقبي :" لدينا فرق في مختلف المحافظات لتلقي البلاغات وتتحرك لدعم الفئات الأولى بالرعاية ".

وعن ملف التأمينات الاجتماعية قال محمد العقبي :" تم ميكنة عشرات المكاتب الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ويتم تامينها بشكل كبير للحفاظ على بيانات المؤمن عليهم ".