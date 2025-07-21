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التضامن: فرق في المحافظات للتدخل السريع ورعاية الفئات المعرضة للخطر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن: فرق في المحافظات للتدخل السريع ورعاية الفئات المعرضة للخطر

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
هاني حسين

أكد محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، أن فريق التدخل السريع أحد آليات الوزارة لرعاية الفئات المعرضة للخطر .

وقال محمد العقبي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  فريق التدخل السريع يعمل من خلال البلاغات التي تصل للوزارة لرعاية الأيتام أو المسنين ".

واكمل محمد العقبي :" فريق التدخل السريع التابع للوزارة يتلقى بلاغات من المواطنين أو عبر السوشيال ميديا بتواجد مشرد أو طفل معرض للخطر ".


ولفت محمد العقبي :" لدينا فرق في مختلف المحافظات لتلقي البلاغات وتتحرك لدعم الفئات الأولى بالرعاية ".

وعن ملف التأمينات الاجتماعية قال محمد العقبي :"  تم ميكنة عشرات المكاتب الخاصة بالتأمينات الاجتماعية  ويتم تامينها بشكل  كبير للحفاظ على بيانات المؤمن عليهم ".

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