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فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع ، وذلك خلال شهر يونيو الماضي والنصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تعامل الفريق مع 780 بلاغات خلال تلك الفترة، ونجح الفريق في إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع البلاغات التي تلقاها بنسبة إنجاز 100%.

وأشار التقرير إلى تنوع البلاغات التي تم التعامل معها ما بين بلاغات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأخرى تخص الأطفال والكبار بلا مأوى وحالات إنسانية وأسر بلا مأوى، وقد تم التدخل فى إطار من المهنية وآليات التعامل خاصة مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخرى.

وأوضح التقرير أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وبورسعيد والقليوبية ودمياط تصدرت قائمة التدخلات، حيث شهدت القاهرة أعلى نسبة بلاغات على مستوى المحافظات بإجمالي  197 بلاغًا مقابل 76  بلاغًا فقط بمحافظة الغربية ،كما قام الفريق باجراء عدد 72 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وتقديم مساعدات بعدد 43 حالة.

وتم إدخال عدد  43 حالة مستشفيات وزارة الصحه لتلقي العلاج اللازم، كما دمج عدد 31 حالة كبار وأطفال بلا مأوى داخل أسرهم ، كما تعامل الفريق مع  عدد 5 حالات للمرأة المعنفة.        

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر ، وشكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة(16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وزيرة التضامن التدخل السريع التضامن الاجتماعي انقاذ المواطنين

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