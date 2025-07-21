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أخبار البلد

فرصة للعمل فى الحضانات .. التضامن تعلن عن مسابقة بمختلف المحافظات

حضانات
حضانات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يبحث الكثير من الخريجين عن طريقة التقديم فى مسابقة دور الحضانات بمختلف المحافظات .

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مسابقة بدور الحضانات بين الميسرات في المحافظات المستهدفة للمشروع  وهم ( الإسكندرية– السويس – بورسعيد-الاسماعلية – الفيوم- أسوان– القليوبية – كفر الشيخ – الجيزة) بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا ).

​أهداف المسابقة​

• تهدف المسابقة إلى تنمية مهارات الميسرات ورفع كفاءتهم في دور ما يقدم بالبرنامج اليومي داخل الحضانة من خلال المنافسة.

• تشجع على الاستخدام الأمثل والفعال لأدوات حقيبة الميسرة المقدمة للحضانات المستهدفة لتحسين البيئة التعليمية والتربوية للأطفال وأولياء الأمور وكذا تحسين فصول الأطفال والاستفادة من خامات البيئة المتاحة .

الفئات المستهدفة

• الفئة الأولى: تنفيذ العاب تطبق فكرة التعلم من خلال اللعب
• الفئة الثانية: تنفيذ العاب تطبق فكرة الدمج
المعايير المطلوبة فى النماذج المقدمة للمسابقة

• المواد المستخدمة لاتحتوى على مواد ضارة
• عدم وجود أجزاء حادة
• عدم وجود مخاطر مثل ابتلاع الأطفال للعبة أو جزء من اللعبة
• إتباع معايير السلامة
• احتواء النشاط على عناصر تنمى الحواس والمهارات الحركية
• توافق النشاط مع الفئة العمرية المستهدفة
• تصميم قوى يصعب كسره
• استخدام أدوات تثبيت مناسبة مثل اللصق أو الخياطة.

موعد التقديم فى المسابقة

• يتم التقديم للمسابقة عن طريق الينك المرفق فترة التقديم للمسابقة ( الفئة الأولى والثانية ) وذلك اعتبار ا من يوم السبت 19 يوليو إلى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025

شروط التقديم للمسابقة

• تقتصر المشاركة على الحضانات القائمة داخل النطاق الجغرافي في 9 محافظات سابقة الذكر
• يسمح لكل حضانة بتقديم عمل واحد
• تقديم الإعمال خلال فترة الاعلان ولن يقبل أي عمل بعد انتهاء الموعد المحدد للتقديم

 

طريقة التقديم للمسابقة

عن طريق استمارة التقديم عن طريق جوجل
https://docs.google.com/forms/d/1NAcJc4MKaRGXB0ZLutfM2RHqVWTCWHMEaNuqxZD4174

جوائز المسابقة

تقدم الجوائز على مستوى 9 محافظات عبارة عن

المستوى الاول : جائزة بقيمة 20000 ألف جنيه مصري تقدم على شكل هدايا عينيه.

المستوى الثاني : عبارة عن 4 جوائز لعدد 9 محافظات

المستوى الثالث : عبارة عن شنطة لكل المشتركين فى المحافظات

جوائز كل محافظة لمسابقة التعلم من خلال اللعب:

• المركز الأول– مجموعة مطبخ للأطفال
• المركز الثاني–  قطر سكة حديد خشبي
• المركز الثالث - مجموعة حيوانات وألواح خشبية
• المركز الرابع – توستر وحقيبة أنشطة
 

جوائز كل محافظة لمسابقةالدمج:

• المركز الأول – أرضيات فوم / رف قصص مصورة / قصص مصورة المجموعة أ
• المركز الثاني – أرضيات فوم / قصص مصورة مختارة من المجموعة ب
• المركز الثالث - قصص مصورة مختارة من المجموعة ج / حقيبة أنشطة
• المركز الرابع – قصص مصورة مختارة من المجموعة د / حقيبة أنشطة

مسابقة دور الحضانات المحافظات وزارة التضامن الحضانات

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