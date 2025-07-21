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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد المنعم ضد بنفيكا.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

عبدالمنعم
عبدالمنعم
القسم الرياضي

أجريت اليوم الإثنين، قرعة الدور التمهيدي الثالث من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2025-2026.
وسيواجه فريق فنربخشة التركي – تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو – نظيره فينورد الهولندي.
وسيتوجه فنربخشة، الذي احتل المركز الثاني في الدوري التركي، إلى روتردام لخوض مباراة الذهاب يومي 5 أو 6 أغسطس، ثم يستضيف مباراة الإياب في إسطنبول يوم 12 أغسطس.
وسيتأهل الفائز إلى دور التصفيات المؤهلة في أغسطس، ويضمن مكانه في مرحلة الدوري المربحة المكونة من 36 فريقًا.
وفي مواجهات أخرى بين فرق لم تفز بالدوري المحلي، سيلعب بنفيكا البرتغالي أمام نظيره نيس الفرنسي – الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم، بينما سيستضيف الفائز من مباراة الدور التمهيدي الثاني بين سالزبورج وبران كلوب بروج في مباراة الذهاب.
ويبدأ بنفيكا وسالزبور- - اللذان سيخوضان مباراة الذهاب ضد بران في النرويج يوم الأربعاء - موسمهما الأوروبي مبكرًا بعد عودتهما من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.
وانتهى موسم بنفيكا في 28 يونيو بخسارته أمام تشيلسي - الذي تُوّج بطلًا في نهاية المطاف - في دور الستة عشر، بينما لعب سالزبورج حتى 26 يونيو في دور المجموعات.
وفي تصفيات دوري أبطال أوروبا لغير الأبطال، سيتأهل الفائز بين رينجرز وباناثينايكوس لمواجهة فيكتوريا بلزن أو سيرفيت، وتُختتم مباريات الدور التمهيدي الثاني في 30 يوليو.

دوري أبطال أوروبا فنربخشة مورينيو فينورد

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