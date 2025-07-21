بيراميدز يتفوق على باندرما سبور التركي بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع بين بيراميدز ونادي باندرما سبور " أحد أندية الدرجة الأولى التركية" بتقدم فريق نادي بيراميدز بهدف دون مقابل سجله المهاجم دودو الجباس.

ويواجه بيراميدز نظيره باندرما سبور التركي وديا على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام فيها بيراميدز معسكر الإعداد الخارجي، في المباريات التحضيرية بالمعسكر.

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد"اسبانكا أتاتورك" في مدينة أزميت التركية استعدادا لمواجهة فريق باندرما سبور التركي في أولى وديات معسكر تركيا.

ومن المقرر أن يجرب المدير الفني لاعبي الفريق من خلال خوض اللقاء بتشكيلين مختلفين خلال الشوطين للاطمئنان على جميع أفراد المجموعة.

وخاض فريق نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الأول إصابة محمود زلاكة في العضلة الخلفية وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة وشارك بدلا منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.