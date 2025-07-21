ويزو تثير الجدل بصور جديدة بعد فقدان وزنها

شاركت الفنانة ويزو، صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، من أحدث ظهور لها.

حيث ظهرت بمظهر جديد بوزن أقل يبدو على ملامح وجهها، وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهورها مبدين إعجابهم بمظهرها الجديد.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صور الفنانة ويزو بعد فقدان وزنها الملحوظ، وهو ما تساءل عنه الجمهور هل خضعت لحقن التخسيس أم خضعت لعمل رجيم قاسي.

وتتميز ويزو بعد فقدان وزنها بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وفقدان وزنها.