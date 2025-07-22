تنشيط السياحة تشارك في معرض TOP Resa بـ باريس

تشارك هيئة تنشيط السياحة فى المعرض السياحى IFTM TOP Resa 2025 ، المقرر عقدة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23-25 سبتمبر القادم.

تنشيط السياحة



أوضحت هيئة تنشيط السياحة،أن المعرض السياحى IFTM TOP Resa 2025 ،من أهم المعارض المهنية فى السوق السياحى الأوروبي حيث يعقد سنويا منذ عام 1978 بمشاركة المسئولين من القطاع السياحى من مختلف دول العالم باعتباره من أهم الفعاليات الدولية فى مجال صناعة السياحة.



أوضحت هيئة تنشيط السياحة ، أن المعرض يستهدف المتخصصين فى مجال السياحة من منظمى الرحلات والفنادق وشركات الطيران، ويقام المعرض على مساحة 33 ألف متر ويشارك فيه أكثر من 34 ألف مهنى سنويا ،ويفتتحة وزير الدولة الفرنسي للسياحة بحضور الوزراء والسفراء ممثلى مختلف الدول .



أشارت هيئة تنشيط السياحة ، إلى أن قيمة المشاركة فى الجناح المصرى بالمعرض ،2750 يورو ،تسدد بشيك بإسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع الغير نقدية.

