أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "الوش التاني"

شوق الفنان أحمد سعد، متابعيه بعد إعلانه موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان الوش التاني، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "جاهزين ؟يوم الاربع الوش التاني من البومي الجديد "بيستهبل ".



ومن ناحية أخرى أثارت إطلالة أحمد سعد الأخيرة اهتمام عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صور الفنان أحمد سعد الأخيرة في حفل مهرجان مراسي حيث ظهر في الليلة الثالثة بإطلالة سوداء ولكن بقطع مميزة جعلت الجمهور يختلف حولها.



إجمالى سعر إطلالة أحمد سعد

كان إجمالي تكلفة سعر إطلالة أحمد سعد تصل إلى حوالى 130 ألف جنيه تقريبا وانقسم الجمهور حول مدى جودة الإطلالة العامة وتقبلها فالبعض رأي أنها غير أنيقة وغير متناسقة والبعض الآخر رأى أنها شبابية وتناسب الستايل الكاجوال.