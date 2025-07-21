قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
إجازة 23 يوليو 2025.. 5 فئات محرومة من الراحة بعد قرار رئيس الوزراء
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء
صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول
دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك
لم أستطع إحراجها| إيقاف راغب علامة وتهديد مستقبله الفني بمصر.. ما القصة؟
الأهلي يكتسح الملعب التونسي برباعية في وديته بمعسكر تونس
أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هاني تمام: لا يجوز التستر على الفكر المتطرف والضرر المتعدي للمجتمع

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام
محمد شحتة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الذنوب تنقسم إلى نوعين: ذنوب قاصرة على النفس، وذنوب متعدية، موضحًا أن الذنب القاصر يكون بين العبد وربه، كمن يشرب الخمر أو يزني، وهذا شأن بينه وبين الله، أما الذنب المتعدي فهو الذي يتجاوز ضرره الشخص نفسه ليصل إلى الآخرين، مثل إيذاء الغير أو نشر الفوضى، وفي هذه الحالة لا يجوز التستر عليه لأنه يصبح جريمة مكتملة الأركان تمس المجتمع بأكمله.

وأضاف الدكتور تمام، خلال تصريح تليفزيوني، أن من يتستر على من يؤذي غيره أو ينشر الفوضى لا يساعده فقط، بل يشاركه في الإثم، لأنه يتيح له التمادي في الضرر والفساد، مستشهدا بقوله تعالى: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، مؤكدًا أنه لا يجوز التعاطف أو التستر على من يحارب الله ورسوله، ولو كان من أقرب الناس.

وتابع: "لو شفت حد بيحمل فكر متطرف، أو يتبنى أفعالًا تمس أمن المجتمع والدولة، مفيش أي مانع أبدا إنك توثق ده، أو تصوره، أو تبلغ عنه، لأن ده من باب الحفاظ على الأرواح والأوطان، وده لا يتعارض مع حديث النبي ﷺ (هلا سترته بثوبك)، لأن الحديث يخص الذنب القاصر، أما هنا فنحن أمام ضرر عام يمس الناس جميعًا".

وفي حديثه عن كيفية تغلغل الفكر المتطرف في بعض العقول، أوضح الدكتور تمام أن الجماعات الإرهابية – وعلى رأسها جماعة الإخوان – تنجح في التأثير على بعض الشباب من خلال الجانب الإعلامي، الذي وصفه بـ"القوة الضاربة" لتلك الجماعات، وإن كثيرًا من الشباب سلموا عقولهم لهذه الجماعات دون وعي، فصدقوا الخطاب الديني المغلوط، وتعصبوا لأفكار إرهابية تحت ستار الدين.

وأشار إلى خطورة منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلة خطيرة في تشكيل وعي الشباب، مطالبًا بضرورة الحذر في تلقي المعلومات، وعدم تسليم العقل لأي شخص يتحدث بعبارات مثل “قال الله وقال الرسول” دون علم، مضيفا: "زي ما حضرتك بتسأل قبل ما تروح لدكتور علشان تتأكد إنه أهل للثقة، لازم كمان تسأل وتتأكد مين اللي بتسمعه وبيتكلم باسم الدين".
وأكد أن الدولة المصرية قامت بخطوة هامة في هذا الإطار من خلال إصدار "قانون تنظيم الفتوى"، بهدف ضبط الخطاب الديني وعدم السماح لغير المؤهلين بالتحدث في الدين، مشددًا على أن الفتوى والتحدث باسم الشريعة مسؤولية كبيرة لا يجوز التهاون فيها.

الفقه الأزهر الذنوب فكر متطرف وعي الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

وسام أبو علي يعتذر للأهلي وجماهيره: "كنت تحت ضغط.. والمارد الأحمر صنع اسمي"

وسام

شوبير عن اعتذار وسام أبو علي: أخرس كل الألسنة.. وجماهير الأهلي ستفتح لك ذراعيها

حسن شحاتة

رسائل دعم وتمنيات بالشفاء لـ "المعلم" حسن شحاتة من نجوم الكرة المصرية

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد