وزير الرياضة: لا استهداف في قانون الرياضة.. ومجلس النواب رفض إنشاء جهاز رياضي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس النواب رفض إدراج بند ينص على إنشاء “جهاز للرياضة” ضمن تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشددًا على أن القانون لا يتضمن أي استهداف لأشخاص أو مؤسسات رياضية.

وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بند “الـ 8 سنوات” لم يُطبّق بأثر رجعي، مؤكدًا أن القانون تمت مناقشته بشفافية في ضوء حوار مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشار صبحي إلى أنه تم التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات، وأن الوزارة سعت إلى التوافق حول رؤية مشتركة، موضحًا أن اللجنة اقترحت تحديد مدة عضوية مجالس إدارات الأندية بثلاث دورات متتالية، وهو ما وافق عليه مجلس النواب بالفعل.

وأكد وزير الشباب أن الانتخابات القادمة للأندية ستُجرى وفقًا لقانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أن مناقشة القانون جاءت في ظل رؤية واضحة من رئيس مجلس النواب بضرورة حسمه خلال الفصل التشريعي الحالي.

وتابع صبحي: “كنت أشعر ببعض القلق قبل مناقشة القانون في البرلمان، لكن اللجنة الأولمبية الدولية شكرتنا على الاستجابة لبند الـ 3 دورات، وأبدت ارتياحها تجاه ما تحقق.”

واختتم الوزير حديثه قائلًا: “رؤيتي خلال السنوات السبع الماضية كانت أن تكون مصر حاضرة وممثلة بقوة في جميع الهيئات الرياضية الدولية، وقد نجحنا في ذلك بفضل العمل المنظم والدعم المؤسسي.”