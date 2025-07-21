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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة موقف نشاط وجدية الجمعيات الأهلية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي و إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة؛ لمراجعة موقف نشاط وجدية الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة، تأكيدًا على أهمية إشراك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع وتنميته حيث يتم مراجعة جداول أعمال الجمعيات الأهلية وانشطتها وموازناتها وأوجه الصرف وحجم ما تم إنجازه من محاور عملها فى خدمة المجتمع.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي ناقشت دور الجمعيات الأهلية والتى يمكن أن تؤدي دورها في تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه في حالة تعامل المواطنين معها ويتحقق ذلك من خلال الجمعيات التي يمكنها أن تلعب دورا أساسيًا فيما يتعلق بالجمع السكني من المنازل ونظافة الشوارع والمحلات من خلال تفعيل وجه نظر الإدارة للمواطنين.


وقال محمد منير مدير التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، بأن مشاركة المواطنين في الأمور التي تمس حياتهم اليومية سينعكس بشكل إيجابي عليهم ويدفعهم إلى المحافظة والعناية بما تم إنجازة وتحقيقة في مجالات تنمية المجتمع.

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