محمد اليماني: الأكاديميات الخاصة "سبوبة".. ولايوجد احتراف بالدوري المصري

كشف محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، كواليس اللحظة التي أنهت مسيرته الكروية مبكرًا، مؤكدًا أن حادثًا مروعًا تسبب في اعتزاله اللعب وهو في سن الثلاثين، بعدما فقد الذاكرة لمدة ثلاثة أشهر كاملة، ما أدى لتوقف حلم احترافه الخارجي.

وقال اليماني خلال حواره مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "كنت في طريقي من الإسماعيلية إلى مطار القاهرة، وآخر شيء أتذكره هو أنني كنت أقود السيارة وبرفقتي بعض زملائي، ثم انقطعت عن الواقع تمامًا لمدة 3 أشهر لم أكن أتذكر خلالها أي شيء".

وأكمل: "بعد الحادث، عدت طفلًا لا يدرك شيئًا، إلى أن بدأت أستعيد ذاكرتي تدريجيًا حين كان الناس يقتربون مني ويذكرونني باسمي، وقتها بدأت أستوعب أنني شخص معروف وكنت لاعب كرة قدم".

وتابع نجم الدراويش السابق: "اللعب لنادٍ بحجم يوفنتوس كان حلم حياتي، وكان بالفعل هناك خطوات، لكن للأسف الحادث أنهى كل شيء قبل أن يتحقق الحلم".

وانتقد اليماني منظومة الكرة المصرية حاليًا، معتبرًا أن الأكاديميات الخاصة أصبحت "سبوبة" تفتقر إلى الأسس الفنية، وأسهمت بشكل كبير في تراجع مستوى الكرة، مؤكدًا أن غياب الاحتراف الحقيقي في الدوري المحلي من أبرز مشكلات اللعبة في مصر.