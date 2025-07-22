قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من فات الميعاد

طرحت منصة watch it، الحلقة 29 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.



وحملت الحلقة 29 قبل الأخيرة عددا من الأحداث، ومنها قيام مسعد بخطف ابنته دون علم والدتها، وذلك انتقامًا منها، بعد أن قام معتصم بشراء الورشة التي كان شريكا بها ليضغط عليه حتي يتنازل عن حضانة الطفلة لصالح والدتها، ويتمكن من إعادتها إلي عصمته بشكل رسمي.



أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.





تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد



يأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.