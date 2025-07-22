التحقيق فى إصابة فتاة بحالة تسمم بكفر شكر

بدأت جهات التحقيق بمركز كفر شكر التحقيق في واقعة تسمم طالبة إثر تناولها جرعة كبيرة من الحبوب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة.

شهدت قرية الشقر دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة فتاة بحالة تسمم، إثر تناولها جرعة كبيرة من الحبوب داخل منزلها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بوصول فتاة مصابة بحالة تسمم إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى محل الواقعة.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن المصابة تُدعى "د. أ. م"، 17 عامًا، مقيمة بقرية الشقر، وقد تناولت كمية كبيرة من الحبوب داخل منزل أسرتها، ما أدى إلى إصابتها بحالة تسمم.

وتم نقل الفتاة بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما كلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الواقعة وظروف حدوثها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.