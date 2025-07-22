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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ: نقلنا تقاليد العدالة إلى السياسة.. وكل ما رفعناه للرئيس لاقى التقدير

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن أعضاء مجلس الشيوخ من أرقى ما أنجبت مصر من العقول، وكل ما رفعناه من المجلس من موضوعات إلى رئيس الجمهورية كان محل تقدير واهتمام ومتابعة، وحاولنا نقل العالم القضائي وتقاليده إلى عالم السياسة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في لقاء حواري حول "القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية" بمقر نادي القضاة بالعجوزة.

وقال "عبد الرازق": "أشكركم جزيل الشكر على كلماتكم الطيبة التي غمرتموني بها، والتي أعتز بها كثيرًا. إن ما سمعته اليوم من ثناء لا أعتبره موجَّهًا لي شخصيًا فقط، بل هو تقدير للمؤسسة التي أتشرف بالانتماء إليها، وللعمل الجماعي الذي نقوم به جميعًا بإخلاصٍ وتجردٍ من أجل وطننا الغالي"، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة تعاون وجهد مشترك، ولولا تكاتف الجميع، لما وصلنا إلى ما نحن عليه.

كما توجه "عبد الرازق" بجزيل الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير برجال القضاء، إيمانًا منه بأهمية دورهم في ترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، وهو ما نلمسه واقعًا في كل خطوة نخطوها.

وفي نهاية كلمته، قدم رئيس الشيوخ الشكر على هذه المشاعر الصادقة، سائلًا الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصالح العام لمصرنا العزيزة.

وأدار اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف.

ومن جانبه، أكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين قايد، أن القيم القضائية هي روح العدالة، كما أن التقاليد البرلمانية هي إطار أصيل في ممارسة التشريع في الدولة، ولذا فهذا اللقاء يؤكد اللحمة العميقة بين القضاء والتشريع في خدمة المواطن المصري، وصيانة الدولة، وضمان سيادة القانون. وبناء المجتمع المصري لا يتم إلا بتآزر السلطتين القضائية والتشريعية.

وشهد اللقاء حضورًا نوعيًا بارزًا، يضم نخبة من القضاة، والوزراء، والسفراء، وأعضاء مجلس الشيوخ، والشخصيات العامة، في إطار من الاحترام المتبادل والتقدير للتقاليد القضائية والبرلمانية الراسخة، وتبادل الرؤى حول تعزيز دور القيم في بناء مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض، تأكيدًا على رسالته في تعميق الحوار الوطني، وربط المؤسسة القضائية بالتحولات المجتمعية والثقافية، في ظل دولة القانون.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس نادي القضاة درع النادي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تكريمًا وتقديرًا لجهوده الوطنية، ودوره في دعم الديمقراطية وسيادة القانون، واعترافًا بمسيرته المتميزة في العمل البرلماني والقيادي.

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