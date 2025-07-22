بشرى لموظفي القطاع الخاص| إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفلك

بداية من سبتمبر المقبل سيتم العمل رسميا بقانون العمل الجديد ، وذلك وفقا لتصريحات صادرة عن وزير العمل .

ويرغب العديد من الموظفين العاملين فى القطاع الخاص، معرفة الاجازات التي يتيحها القانون الجديد للعامل ، لاسيما حصول الموظف على إجازة يوم ولادة طفله .

وطبقا لقانون العمل الجديد، فإن للعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.



وأتاح قانون العمل الجديد ، هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طيلة مدة خدمته، و لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية.

ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.



كما أن للعامل الحق في إجازة مرضية بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، مع تحمل نظام التأمينات الاجتماعية جزءًا من الأجر. كما أجاز قانون العمل الجديد للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد.

اجازات سنوية تصل لـ 45 يوما

15 يومًا في السنة الأولى للعامل.

21 يومًا بداية من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.

45 يومًا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.