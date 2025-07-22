قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة في صادرات الذهب لتسجل 3.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2025
بديل وسام أبو علي.. تفاصيل تهدد صفقة الأهلي الجديدة
الشيخ محمد جاد الرب يرد على إبراهيم عيسى: تتحدث بلسان الأقزام وتطعن في الدين والقرآن
وزير الإسكان: دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق بالسويس الجديدة
أياديها البيضاء امتدت للفلاحين.. وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو
توافد كبير على مطار مرسى علم.. 6 آلاف سائح يصلون اليوم عبر 36 رحلة دولية
قلق متصاعد بين واشنطن وتل أبيب| وتحذيرات أمريكية وسط نيران السويداء
"بيعلوا الريتش"| التعليم تحذر من شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF
جردهم من ملابسهم.. الاحتلال يرتكب جريمة بشعة ضد الصحة العالمية
فرنسا: الوضع الإنساني في غزة غير مقبول وما يحدث كارثة يجب توقفها فورا
المرحلة الأولي وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة

صورة تعبيرية قانون العمل الجديد
صورة تعبيرية قانون العمل الجديد
عبد الرحمن سرحان

أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلية، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. 

وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.

مجلس أعلى لتخطيط التشغيل

تنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. 

ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية والدولية، والتوجهات المستقبلية في التوظيف.

ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.

إلزام بالقيد المسبق للعمل

بحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا.

ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.

مهارات وتقنين للمهن

وتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.

تنظيم إداري للعمالة

المادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.

بيانات محدثة كل عام

كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.

سجلات لذوي الإعاقة

وتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.

قاعدة بيانات وطنية لسوق العمل

كما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.

قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب العمل وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

محمد سعيد محفوظ

انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF

"بيعلوا الريتش"| التعليم تحذر من شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بأسيوط

ارشيفية

إصابة شخص بطلق خرطوش في الجمالية بالدقهلية

قرار عاجل ضد صانعة محتوى أثارت الجدل وأسأت إلى جهة حكومية لزيادة المشاهدات

قرار عاجل ضد صانعة محتوى أثارت الجدل وأساءت إلى جهة حكومية لزيادة المشاهدات

بالصور

جمال شعبان: القهوة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

جمبسوت لامع.. بوسي تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق
جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق
جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق

بعد عامٍ من السهر والقلق.. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة

بويك
بويك
بويك

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد