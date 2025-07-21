جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"

أكد محمد جبران، وزير العمل، على التزام الوزارة بضمان سلامة العاملين في القطاع الخاص، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، التي تركز في مرحلتها الأولى على توفير حماية خاصة لعمال توصيل الطلبات "الدليفري".

وأوضح جبران أن إطلاق هذه الحملة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشدد على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن العمالة. وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة وتوقيع عقوبات مضاعفة على شركات القطاع الخاص التي لا تلتزم بتوفير عوامل السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها.

أشار جبران إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد دورات تدريبية مكثفة لعمال "الدليفري"، تهدف إلى توعيتهم بعوامل السلامة والأمان، لا سيما تلك المتعلقة بوسيلة التوصيل، الدراجات النارية، التي يجب أن تتوافر فيها كافة معايير السلامة.

وأكد الوزير على التعاون الكبير بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من جهة، والشركات المعنية من جهة أخرى، للعمل على توسيع نطاق توفير عوامل الأمان والسلامة، والحفاظ على حياة عمال "الدليفري"، وتقليل معدلات الحوادث. ووجه الوزير الشركات بضرورة تطوير طرق الحماية لعمالتها مع بداية انطلاق الحملة، وتوفير مهمات الوقاية لمواجهة كافة المخاطر المحتملة.

وأضاف أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ستقوم بحملات تفتيش مكثفة وموسعة في جميع المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لضمان توفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لعمال "الدليفري".