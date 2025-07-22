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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جواو فيليكس على رادار الأندية السعودية وسط غموض مستقبله مع تشيلسي

جواو فيليكس
جواو فيليكس
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اهتمام عدد من الأندية السعودية بالحصول على خدمات النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع "البلوز".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لا يدخل ضمن حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لتشيلسي، ما يعزز من احتمالية رحيله عن النادي اللندني هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن فيليكس يحظى أيضًا باهتمام من عدة أندية في البرتغال، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هناك رغبة قوية من جانب أندية سعودية – لم يتم الكشف عن أسمائها – في التعاقد مع اللاعب، الذي يتمتع بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

ويطالب تشيلسي بالحصول على ما يقارب 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات فيليكس، الذي سبق له تمثيل أندية كبرى مثل بنفيكا وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وميلان.

وخاض فيليكس الموسم الماضي 41 مباراة بقميصي برشلونة وتشيلسي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 آخرين، بينما يبقى أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي للمنتخب البرتغالي، حيث شارك في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية إلى جوار النجم كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليًا لنادي النصر السعودي.

ويبدو أن خطوة انتقاله إلى الدوري السعودي – حال حدوثها – قد تجمعه مجددًا برونالدو، وتفتح له فصلًا جديدًا من مسيرته الاحترافية في ملاعب الشرق الأوسط.

الأندية السعودية جواو فيليكس تشيلسي الإنجليزي تشيلسي

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