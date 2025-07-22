قطر تستعد لتقديم ملف استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية الدخول في مناقشات استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036.

وجاء بيان رسمي للجنة الأولمبية القطرية كالتالي:

بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، أعلنّا اليوم تأكيد مشاركتنا في مناقشات استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036 .



ويعكس هذا الترشح رؤية شاملة تتجاوز حدود الاستضافة نحو تعزيز دور الرياضة باعتبارها لغة عالمية ووسيلة للتقارب بين الشعوب، وتأكيداً لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من التزام ببناء مجتمع متطور يضع الإنسان في صلب أولوياته من خلال استثمار الرياضة كأداة للتنمية.

مع كل منافسة نحتضنها،وكل مباراة ننظمها،نرفع سقف توقعات العالم. استعدوا… ليتجدد الحلم، وتنهض العزيمة من جديد، نحو الدوحة 2036.

انطلاقاً من سجلٍ مشرف في دعم الرياضة، تواصل قطر مشاركة خبراتها لتمكين الرياضة العالمية - من خلال الجاهزية، والابتكار، والالتزام العميق بالرياضة كقوة للتنمية والوحدة.