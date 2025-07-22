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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط سائق نقل يخفى لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

سائق تقل يخفى لوحات سيارته للتهرب من المخالفات
سائق تقل يخفى لوحات سيارته للتهرب من المخالفات
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق السريعة بأسيوط وإخفاء اللوحة المعدنية الخلفية لها ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق ، وإخفاء اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة للحيلولة دون تحرير مخالفات ضده.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية قائد سيارة نقل السير عكس الإتجاه

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