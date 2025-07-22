برشلونة يفتتح موسمه بمواجهة تاريخية في كأس خوان جامبر

يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره الإيطالي كومو 1907 في النسخة الستين من كأس خوان جامبر، وذلك يوم 10 أغسطس المقبل عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، في مباراة تمثل العرض الرسمي للفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وستقام المباراة على ملعب “يوهان كرويف”، يوم 10 أغسطس المقبل.

تكتسب المباراة أهمية خاصة، إذ تجمع برشلونة بكومو لأول مرة في التاريخ، في مواجهة بين نادٍ يمتد تاريخه لـ125 عامًا، وآخر عريق يعود تأسيسه إلى 118 عامًا.

ويأتي كومو إلى اللقاء بعد موسم مميز في الدوري الإيطالي، أنهاه في المركز العاشر بعد عودته إلى الدرجة الأولى لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وتعد هذه المباراة آخر محطة لبرشلونة في تحضيراته الصيفية، بعد جولته الآسيوية التي خاض خلالها ثلاث مباريات ودية أمام فيسيل كوبي في اليابان، وإف سي سيؤول ودايجو إف سي في كوريا الجنوبية.

كما ستكون المناسبة فرصة لتقديم المدرب الجديد هانسي فليك وفريقه للجماهير في "مهرجان جامبر إستريلا دام".

يمتد الطابع الرمزي للمباراة إلى العلاقات الشخصية، حيث يضم كومو اثنين من لاعبي برشلونة السابقين: سيسك فابريجاس، الذي يشغل منصب المدرب، وسيرجي روبرتو، الذي انضم للفريق الإيطالي في أغسطس 2024 بعد 18 موسمًا قضاها داخل أسوار "كامب نو".

كما يتواجد في الفريق المدافع الشاب أليكس فالي، أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا"، والذي سبق له الظهور مع الفريق الأول.

بمشاركته هذا العام، يصبح كومو تاسع نادٍ إيطالي يظهر في كأس خوان جامبر. وسبق للبطولة أن شهدت حضور أندية كبرى من "الكالتشيو"، منها ميلان وسامبدوريا (3 مشاركات لكل منهما)، يوفنتوس وإنتر ميلان (مرتان)، إلى جانب نابولي، روما، بارما، وبريشيا (مرة واحدة لكل نادٍ).