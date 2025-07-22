معسكر العاصمة يشتعل.. الزمالك يواصل تدريباته بجدية قبل ودية وادي دجلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم، الثلاثاء، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك بناءً على قرار البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنياً بعد الحصول على راحة لمدة يومين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.