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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم رفع المرأة لصوتها على زوجها.. دار الإفتاء تجيب

حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها
حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها
إيمان طلعت

ما حكم إهمال الزوجة لزوجها وعلو صوتها عليه ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما حكم إهمال الزوجة زوجها وعلو صوتها عليه ؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك اضطرابات تحدث في العلاقات الزوجية مؤخراً وصار البيت المسلم والشرقي وكأن هناك مؤثرات خارجية تؤثر فيه، وصار الإعلام له دور فيما يحدث، وكذلك الانترنت والانفتاح، فبدأنا نفقد الهدوء والسكينة الزوجية المعروفة في بيوتنا فأين نحن من أخلاق الصالحين في بيوتهم وأفعال الصالحات في بيوتهن، والنبي قال :"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي وعظ أصحابه بالنساء وحسن المعاملة لهن، وعلى المرأة أيضا أن تكون هادئة الطبع والصوت مع زوجها، فإن غاب عنها حفظته في شرفه وماله وولده، وعليها احترام الزوج وعدم علو صوتها عليه، وعليه في المقابل عدم إيذائها والإساءة إليها، وعلينا جميعا أن نعامل الآخر بأخلاق هذا الدين الحنيف.

حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها

في سياق متصل قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة أن تحترم زوجها لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم)"إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"وقال (صلى الله عليه وسلم) عن الزوج "إنما هو جنتكِ وناركِ".

وأضاف "عاشور" ، فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه: ما حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها ؟"، أنه يجب قبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا تعلو صوتها عليه على الزوج أن يتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته فعليها أن لا تعلو صوتها عليه لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهم الآخر برفق ولين.

ما حكم إهمال الزوجة زوجها وعلو صوتها عليه حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها أمين الفتوى بدار الإفتاء

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