أشرف صبحي: مصر أرض خصبة للاستثمار الرياضي بما تمتلكه من إمكانيات وجلبنا العديد من الفرص الاستثمارية

التقى ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسفراء المنتقلين للعمل بالسفارات المصرية بخارج البلاد وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

في بداية حديثه توجه وزير الشباب بالشكر إلى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي لإتاحته تلك الفرصة للالتقاء بسفراء مصر الجدد بالخارج .

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بمصر من اجل زيادة وتأصيل أواصل الترابط والتعاون القائم بين مصر ومختلف دول العالم وتعزيز التعاون معهم في مختلف المجالات وهو الدور الذي يقوم به سفراء مصر وبعثاتها الدبلوماسية بتلك الدول.

وأوضح وزير الشباب أننا نتعامل ونتعاون مع سفرائنا بالخارج من خلال بعثات مصر الرياضية بمختلف الألعاب .

مشيراً الي انه وبصفتي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب حرصنا علي تنظيم العديد من الفاعليات الرياضية والشبابية والتي ساعدنا بها كثيراً سفراء مصر بالخارج والقنصليات الدبلوماسية والتي وفرت وذللت الكثير من أمور تلك البعثات بالخارج أثناء منافستها .

وتحدث وزير الشباب والرياضة خلال لقائه بالسادة سفراء مصر عن فلسفة ومنهجية عمل وزارة الشباب والرياضة في إطار التنمية الشبابية والتنمية المستدامة والعمل علي تغيير وتنمية وتمكين الشباب من خلال مراكز التعليم الشبابي والإبداع كما ركزنا علي تنمية النشء ثم تمكين وتثقيف الشباب ومنها تم ابداع نماذج المحاكاة من خلال نماذج محاكاة برلمان النواب والشيوخ وتم عمل العديد من التكوينات للكيانات الشبابية لزيادة تمكين الشباب والتي تخدم ما يزيد عن ال١٢ مليون شاب وفتاة مصرية .

وفي نهايه حديثه قال الدكتور أشرف صبحي " عملنا علي انتقاء افضل الشباب المصري من خلال برنامج الدبلوماسية الشبابية والذي يتم عقده بالتعاون مع وزارة الخارجية وهو برنامج كبير وقوي يعمل علي تأهيل الشباب المصري للمناصب القيادية من خلال هذا المشروع الكبير .

واكد وزير الشباب والرياضة أننا في الوزارة ومن خلال عقد عدة لقاءات مع العديد من سفراء مصر بالخارج استطعنا وبالتعاون مع وزارة الخارجية في جلب العديد من الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي الي مصر حيث أصبحت مصر تمتلك العديد من المجالات الخصبة في المجال الرياضي بما تملكه من منشات وبنية تحتية رياضية متطورة وعلي اعلي مستوي وهو ما مكن مصر من استضافة العديد من البطولات القارية والعالمية وهو ما يمثل الثقة الكبيرة من الاتحادات الدولية والقارية الرياضية في قدرات مصر الكبيرة .