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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انتقاله إلى الزمالك.. عبد الحميد معالي يشكر جماهير اتحاد طنجة في رسالة وداع

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي
منار نور

وجّه عبد الحميد معالي، لاعب فريق اتحاد طنجة المغربي، رسالة مؤثرة إلى جماهير ناديه، قبل انتقاله الرسمي إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال معالي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام":
«عائلتي الثانية، نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، هكذا هي سنة الحياة، لكل بداية نهاية». 

وأضاف: «كل لحظة عشتها بين جدرانك، كل تعب وفرحة ودمعة وانكسار وألم، ستظل محفورة في ذاكرتي وقلبي ووجداني».

وتابع اللاعب الشاب: «رحيلي عن الفريق لا يعني مغادرة الألوان والشعار والذكريات، فهي بداية جديدة في تحدٍ آخر، أسأل الله التوفيق والنجاح فيه».

حرص معالي على توجيه الشكر لجماهير اتحاد طنجة، قائلاً:
«أشكر جماهيرنا الرائعة، وخصوصًا فصيل "هيركوليس"، التي كانت دائمًا السند والدافع لي. تشجيعكم كان الوقود الذي غذّى طموحي، وقوّى إيماني بقدراتي».

وواصل: «إن دعمكم لي وللفريق كان يجعل من المستحيل ممكنًا. مع رحيلي، أترك جزءًا من قلبي هنا، وسأحمل معي ذكريات لا تُنسى وروح الفريق التي تعلمتها منكم».

واختتم معالي رسالته قائلًا:
«شكرًا على كل لحظة حلوة ومرة. سأظل أحب هذا النادي وجماهيره من كل قلبي. شكرا للمكتب المسير، للأطقم الفنية والطبية، للطاقم الإداري ولكل من دعمني خلال رحلتي، اتحاد طنجة سيبقى في القلب إلى النهاية».

الزمالك عبد الحميد معالي طنجة المغربي

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