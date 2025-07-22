قبل الانضمام للزمالك.. معالي يودع اتحاد طنجة

ودع عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة المغربي، ناديه وجماهيره برسالة مؤثرة، بعد إتمام اتفاقه مع نادي الزمالك للانضمام إليه هذا الصيف.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الزمالك أتم اتفاقه مع اتحاد طنجة لضم معالي مقابل 500 ألف دولار.

رسالة عبد عبد الحميد معالي

وكتب معالي عبر حسابه على إنستجرام: “عائلتي الثانية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، هكذا هي سنة الحياة ، لكل بداية نهاية، كل لحظة عشتها بين جدرانك، كل تعب، كل فرحة، كل دمعة، كل انكسار وكل انتصار، سيبقى محفور في ذاكرتي في قلبي ووجداني إلى الأبد”.

وأضاف: “رحلتي مع الفريق انتهت ولكن على وقع الوانها وشعارها وذكرياتها سأبدأ رحلة تحدي جديدة، أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح فيها”.

وتابع:" أشكر جماهيرنا الرائعة والتي كانت دائمًا خلفي، تدفعني للتميز وتشجعني على العطاء بلا حدود، كانت صرخاتكم وتشجيعكم لي بمثابة الوقود الذي يغذي طموحي ويقوي يقيني وإيماني بمؤهلاتي،وإن دعمكم للاعبين والفريق يجعل من المستحيل ممكنا ، فألف تحية لكم وسلام".

وواصل: “مع رحيلي، أترك جزءًا من قلبي هنا، وأعلم أنني سأحمل معي ذكريات لا تُنسى وروح الفريق التي تعلمتها منكم، شكرًا لكم على كل لحظة حلوة ومرة، وأعدكم أنني سأظل أحب هذا النادي وجماهيره من كل قلبي”.

وختم: “شكرا للمكتب المسير، شكرا للأطقم التقنية التي تدربت على أيديها، شكرا لجميع اللاعبين الذين جاورتهم ، شكرا للطاقم الطبي والاداريين والمستخدمين، شكرا لكل شخص دعمني ، شكراً للجميع”.