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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يعلن نتيجة القبول المرحلة الأولى بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

تقديم رياض الاطفال
تقديم رياض الاطفال

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن نتيجة  القبول المرحلة الأولى بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة للعام الدراسي 2025/2026 بنطاق المحافظة .

وأوضح المحافظ أنه سيتم الاعلان عن نتيجة القبول بالمدارس التجريبية عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمدارس الرسمية والمتميزة للغات للمحافظة ، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي 

https://monufiaportal.com/StudNatega.aspx

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الفورية وذلك من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة ولإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكداً على أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية للارتقاء بالقطاع التعليمي لخدمة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

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