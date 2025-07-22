وزير الشباب والرياضة يتابع الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأحد أبرز رموز كرة القدم المصرية عبر التاريخ، والذي يخضع للعلاج بعد إجراء منظار على الجهاز الهضمي.

وأجرى وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن حسن شحاتة عقب خروجه من غرفة العمليات، للاطمئنان على حالته الصحية، كما تواصل صباح اليوم مع نجله الكابتن كريم حسن شحاتة، بحضور عدد من الرياضيين، للاطمئنان على تطورات حالته.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، مؤكدًا على حرص الوزارة على متابعة حالة الرموز الرياضية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وقد كلف الدكتور أشرف صبحي اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة والتواصل المستمر مع الفريق الطبي المعالج، وتقديم أوجه الدعم اللازمة في إطار الاهتمام برموز الرياضة وتقديرًا لمكانة الكابتن حسن شحاتة ودوره الكبير في تاريخ الكرة المصرية.