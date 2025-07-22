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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آدم كايد يشارك في مران الزمالك المسائي لأول مرة اليوم

ادم كايد
ادم كايد
ميرنا محمود

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثاً للأبيض في مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك:آدم كايد شارك في مران الزمالك المسائي لأول مرة اليوم


وشارك آدم كايد في الفقرة البدنية بصورة طبيعية بجانب مشاركته في التدريبات الفنية والخططية استعداداً للمرحلة المقبلة.


وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على التركيز خلال المران على الجوانب الخططية والفنية، قبل خوض تقسيمة بطولة الملعب في ختام التدريب.


واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم ، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.


جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

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