صفقة الزمالك الجديدة تنتظم في التدريبات الجماعية

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثاً للأبيض في مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.



وشارك آدم كايد في الفقرة البدنية بصورة طبيعية بجانب مشاركته في التدريبات الفنية والخططية استعداداً للمرحلة المقبلة.



وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على التركيز خلال المران على الجوانب الخططية والفنية، قبل خوض تقسيمة بطولة الملعب في ختام التدريب.



واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم ، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.



جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.



وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.