رغم صعود أسهم الأسمنت.. رأس المال السوقي يفقد 13 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية تعاملات متباينة في جلسة اليوم الثلاثاء، مع تراجع المؤشرات الرئيسية وصعود محدود لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه.

وفقد رأس المال السوقي نحو 13 مليار جنيه ليغلق عند 2.398 تريليون جنيه، في جلسة اتسمت بعمليات جني أرباح واسعة النطاق.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو توقف التداول يوم الخميس

قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل التداولات يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن تعود الجلسات إلى الانتظام يوم الأحد 27 يوليو.

مؤشر إيجي إكس 30 يتراجع بنسبة 0.96%

أغلق مؤشر إيجي إكس 30 تعاملات اليوم منخفضًا بنسبة 0.96% عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.95% مسجلًا 41722 نقطة. كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.95% ليغلق عند 15183 نقطة.

مكاسب محدودة لمؤشر إيجي إكس 70

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة طفيفة بلغت 0.09% لينهي الجلسة عند مستوى 10263 نقطة، بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.22% إلى 13846 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% مسجلًا 3481 نقطة.

قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا

جولدن تكس للأصواف تصدر قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة تراجع 11.53% عند 38.82 جنيه.

وثائق صندوق أودن للأسهم المصرية – كسب هبطت بنسبة 8.55% إلى 6.10 جنيه.

وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقاري انخفضت بنسبة 6.59% إلى 14.46 جنيه.

الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية تراجعت بنسبة 4.50% لتغلق عند 31.21 جنيه.

دلتا للطباعة والتغليف هبطت بنسبة 4.15% مسجلة 75.53 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في السوق

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية جاء على رأس الرابحين بنسبة 17.13% عند 80.01 جنيه.

الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية صعد بنسبة 13.76% إلى 31.50 جنيه.

المالية والصناعية المصرية ارتفعت بنسبة 12.24% لتغلق عند 254.23 جنيه.

الاستثمار العقاري العربي – اليكو زادت بنسبة 7.51% إلى 2.29 جنيه.

العربية للأسمنت سجلت مكاسب بنسبة 6% لتصل إلى 35.51 جنيه.

جلسة متباينة قبيل عطلة رسمية

جاء أداء البورصة المصرية في جلسة اليوم وسط تباين واضح بين الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة، مع ترقب المستثمرين العودة إلى التداول بعد عطلة عيد ثورة 23 يوليو.