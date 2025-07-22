لحماية التنظيم.. أحمد الخطيب: جماعة الإخوان الإرهابية تقدم حركة حسم كفداء

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الخبير في شئون الجماعات الاسلامية، أن جماعة الاخوان اليوم يقدم حركة حسم على أنها تكون كبش فداء لحماية التنظيم الأم من إدراجه على لوائح الارهاب في أوروبا، مؤكدا أنه لا يجب فصل حركة حسم عن جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحمد الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت تصاعد أصوات كبيرة في أوروبا وامريكا حول فكرة ضرورة إدراج تنظيم الاخوان على لائحة التنظيمات الارهابية في امريكا وألمانيا وفرنسا.

وتابع الخبير في شئون الجماعات الاسلامية، أن هذا الاتجاه له علاقة بما يحدث في غزة وتنظيم الاخوان مناصر لحماس وهذه المناصرة لا تلقى قبول لدى قيادات اوروبا وامريكا.

وأشار أحمد الخطيب إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية يحمل أجندة مختلفة صوب الاسلام السياسي، مؤكدا أن جماعة الاخوان تقدم حركة حسم كـ"كبش فداء" وهذه الحركة لها ظهير سياسي.