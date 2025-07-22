برلماني: ما تحقق في قطاع البترول والتعدين يمثل نقلة اقتصادية نوعية

ثمن النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، ما ورد في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول من توجيهات رئاسية واضحة لدعم الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، مؤكدا أن هذه التوجهات تؤكد استمرار الدولة في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز قدرات مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وقال "البلشي" لـ صدى البلد أن هذه النجاحات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وعلى رأسها التغلب على التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، وزيادة قدرات وحدات التغييز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميا، تعكس كفاءة وزارة البترول في التعامل مع التحديات العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي مع دول مثل قبرص، وتفعيل استراتيجية تداول الغاز، يعزز من مكانة مصر الجيوسياسية والاقتصادية، ويمنحها القدرة على لعب دور محوري في تأمين الطاقة للمنطقة.

كما أشاد "البلشي" بالتحركات الجادة لتطوير قطاع التعدين وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فاعل يؤسس لنهضة تعدينية صناعية حقيقية ترتكز على تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية وصناعات القيمة المضافة.