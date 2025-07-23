عمل يعدل الجهاد ويمحو ذنوبا لا تجبرها الصلاة أو الحج.. يغفله الكثيرون

يغفل الكثيرون عن عمل يعدل الجهاد في سبيل الله ويمحو ذنوبا لا تجبرها الصلاة أو الزكاة وغيرهما من الفرائض، لذا نرصد لك في التقرير التالي هذا العمل الذي يعدل الجهاد.

عمل يعدل الجهاد ويمحو ذنوبا لا تجبرها الصلاة

وقال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخليقة، وجعل الإنسان خلفة فرض عليه العمل، لافتا إلى أن العلماء يرون أن ثلثي الدين في حديث واحد، وهو "إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى"، ويعتبر السعي على الرزق جهاد في سبيل الله.

وتابع العالم الأزهري، عمل يعدل الجهاد ويمحو ذنوبا لا تجبرها الصلاة أو الزكاة وغيرهما من الفرائض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ من الذنوب ذنوبًا لا يكفِّرها الصوم، ولا الصلاة، ولا الصدقة، ولكن يُكفِّرها السعي على طلب الرزق، موضحًا أن الذهاب إلى العمل وتحمل المصاعب والمتاعب التي تحدث في العمل بكافة أنواعها المختلفة تساعد في تكفير الذنوب.

ولفت إلى أن التطوير من النفس والتغيير في سلوك الحياة، يساعد على محاسبة النفس، لافتا إلى أن الإنسان الناجح هو من يحاسب نفسه على كل تصرفاته ومدى نجاحه فى الأمور الحياتية.