الثاني جمهورية «علمي رياضيات» يتحدّث بثقة: الوزير مكلمنيش.. وأهدي التفوق لوالدي المريض

كشف الطالب حسين أحمد حسين عطية، ابن مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 319 درجة، بمدرسة الشهيد أحمد راضي الزياتي بالقلج، أنه حرص طوال العام الدراسي على الالتزام بالمذاكرة أولًا بأول، مؤكدًا أن المراجعات النهائية كان لها دور حاسم في فهم المواد والتدريب على نمط الامتحانات.

وقال حسين إنه لم يكن يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية، خاصةً أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي من وزارة التربية والتعليم، لكنه فوجئ باسمه ضمن القائمة بعد اعتماد النتيجة، ليتلقى بعدها سيلًا من المكالمات الهاتفية للتهنئة، كان أغلاها من أصدقائه.

ووجّه الطالب المتفوق كلمات مؤثرة لوالده ووالدته، مشيدًا بدعمهما الكبير له، قائلًا: "والدي لم يبخل عليّ بشيء رغم ظروفه المرضية، وأُهدي له هذا النجاح كتعويض بسيط عن تعبه معي"، موضحًا أنه من شعبة علمي رياضة، ولم يحسم بعد اختياره للكلية التي سيلتحق بها.