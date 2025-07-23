خبير: تأجيل افتتاح المتحف المصري يأتي في مصلحة السياحة

أكد شادي البيلي الخبير السياحي، أن الاستقرار والمشروعات والتنوع في المقاصد السياحية، جعل هناك تفاؤل للكثير من السياح للقدوم لمصر لقضاء وقت مميز.

وأضاف الخبير السياحي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الصيف الحالي سيكون الأعلى أقبال، وسيشهد سياح أكثر من العام الماضي.

وأوضح أن هناك زيادة في عدد السياح القادمة من دول الخليج، ومن أول الدول التي بها عدد سياح كثير في مصر هم القادمين من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن زيادة القدرة الاستيعابية جعل زيادة في عدد السياح، وأن الجميع في انتظار المتحف المصري الكبير، الذي سيجلب الكثير من السياح، وأن تأجيل افتتاح المتحف يعتبر أمر جيد، وأن هذا الأمر جاء في صالح السياحة.

وكشف أن افتتاح المتحف سيكون في الربع الأخير من هذا العام، وأن المستهدف خلال الفترة الماضية هو الوصول إلى 30 مليون سائح ولكن الفترة المقبلة سنصل لأكثر من هذا الرقم.