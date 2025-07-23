وزير قطاع الأعمال العام: التوصل لاتفاق لإدارة فندق الكونتيننتال التاريخي بالعتبة

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم التوصل إلى اتفاق لإدارة فندق الكونتيننتال التاريخي بالعتبة التابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق.

وأشار شيمي في تصريحات له علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده امس، إلى أنه تم اختيار شركة عالمية تعمل لأول مرة في مصر، وتم التوقيع معها بالأحرف الأولى.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك خطة زمنية لإنهاء المشروع خلال ثلاث سنوات ونصف مضيفا أن أعمال الأساسات قد بدأت بالفعل في أبريل الماضي، وسيتم طرح المشروع لاختيار المقاول العام.

إنشاء فندق 5 نجوم

وتابع" أنه من المخطط إنشاء فندق 5 نجوم بعدد 300 غرفة، ويضم الفندق قاعات اجتماعات ونادي صحي وكازينو وصالة رياضية واماكن انتظار السيارات".

بدأ إنشاء فندق الكونتيننتال عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى جراند كونتيننتال عام 1908. وقد شهد الفندق أحداثا تاريخية مهمة، ويعتبر ثانى أقدم فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس في ستينيات القرن التاسع عشر.