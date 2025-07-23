الخدمات البيطرية تنفذ أنشطة تدريبية علاجية للفصيلة الخيلية

نظّمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال إدارة التدريب التابعة لها، حزمة من الأنشطة التدريبية العلاجية المتخصصة بالتعاون مع جمعية مستشفى بروك الخيرية، وذلك في عدد من مراكز التدريب البيطري التابعة للهيئة.



وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف خطط الهيئة لرفع كفاءة الأطباء البيطريين ميدانيًا، وتعزيز الخدمات البيطرية المقدمة لحيوانات الفصيلة الخيلية.

واضاف أن شهد شهـر يوليو الجاري، قد شهد تنفيذ نشاطين ميدانيين بالتعاون مع فروع جمعية بروك بالقاهرة والإسكندرية، حيث نُفذ النشاط الأول في مركز تدريب إمبابة، بالتنسيق مع فرع بروك القاهرة، بينما نُفذ النشاط الثاني، داخل مركز تدريب المكس بالإسكندرية بالتعاون مع فرع بروك الإسكندرية، لافتا إلى أن تلك الأنشطة تضمنت تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لحيوانات الفصيلة الخيلية (الخيول – الحمير – البغال)، فضلا عن تقديم التوعية للمربين حول سبل الرعاية اليومية، الوقاية من الإصابات الشائعة، وأسس التغذية السليمة، بإشراف فرق بيطرية متخصصة من الجانبين.

وقال رئيس الهيئة أن هذه الأنشطة تأتي في إطار دمج الجانب التدريبي العملي مع الخدمة البيطرية المجتمعية، بما يعزز من قدرات الأطباء البيطريين الميدانية، ويرسّخ مبادئ الرفق بالحيوان، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة الحيوانية والمحدودة الدخل، لافتا إلى مواصلة الهيئة تنفيذ خطة متكاملة تشمل الأنشطة النظرية والميدانية، بالتنسيق مع الجهات الشريكة من منظمات المجتمع المدني، بهدف تحسين جودة الخدمات البيطرية المقدمة، وتحقيق أهداف "الصحة الواحدة"، ودعم جهود التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.