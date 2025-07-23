تعويضاً لصفقة تيدي أوكوي.. الزمالك يتعاقد مع بلال ولد الشيخ

نجح نادي الزمالك فى التعاقد مع المغربي بلال ولد الشيخ منذ الأمس، وهو ما يفسر أسباب تراجع النادي عن إعلان صفقة تيدي أوكوي.

السبب الحقيقي وراء فشل انتقال تيدي أوكوي للزمالك

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن فشل صفقة الفرنسي تيدي أوكوي، والذي كان من المقرر انضمامه للزمالك خلال الساعات المقبلة.

وقالت سهام صالح، في تصريحات لبرنامج “الكلاسيكو” على قناة “أون”: “فشلت صفقة الفرنسي تيدي أوكوي اللاعب الذي كان مرشحًا للانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية”.

وأضافت: “جاء فشل الصفقة لأمور متعلقة باللاعب الذي طلب بشكل مفاجئ زيادة مقدم التعاقد من 350 ألف دولار لـ مليون دولار”.

وتابعت: “أيضا طلب نادي لوزيرن مقابل أعلى من 800 ألف دولار المبلغ الذي كان متفقا عليه بين الناديين”.

واختتمت سهام صالح تصريحاتها قائلا: “بحسب مصادرنا، فإن وكيل اللاعب هو السبب الرئيسي في فشل المفاوضات، حيث إنه اقنع اللاعب بالتراجع بسبب قضايا الزمالك في الفيفا وأزمات النادي المالية، واللاعب لا يعاني من أي إصابات”.





